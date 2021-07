Surveillance des plages : les maîtres-nageurs sauveteurs font de la prévention

Sur la plage de Lacanau (Gironde), le drapeau est jaune et la baignade est considérée comme dangereuse. Les maîtres-nageurs sauveteurs s'activent pour signaler les zones de baignade à risque. Les baïnes sont des phénomènes propres à l'Atlantique. Il s'agit d'un trou d'eau avec un courant très fort qui emmènent les nageurs au large. Un seul conseil, ne pas tenter de revenir vers la plage. Depuis le début de la saison, ces sauveteurs ont secouru neuf personnes. C'est à chaque marée que l'océan est le plus dangereux. Les sauveteurs invitent les baigneurs à se signaler aux moindres signes de fatigue. Pour les touristes peu habitués à se baigner dans l'Atlantique, ce sont les remous de l'océan qui inquiètent le plus. Un homme est toujours porté disparu depuis mercredi au Porge après avoir été emporté par une baïne dans une zone non surveillée. Les secours ne sont pas encore parvenus à le retrouver.