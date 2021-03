Suspension d'AstraZeneca : les médecins et pharmaciens repoussent leurs rendez-vous

Dans un centre SOS Médecins à Tours, 96 doses d'AstraZeneca devaient être administrées ce mardi. Mais jusqu'à nouvel ordre, elles resteront stockées au froid. C'est une situation frustrante pour certains médecins. "On ne sait pas si ce vaccin est dangereux ou pas, il n'y a aucune étude qui ait prouvé quoi que ce soit", a expliqué le docteur Paul Phu. Les vaccinations prévues ce mardi et jeudi sont suspendues. Elles ont été reportées dans cinq semaines. Pourtant, ici, les premières injections n'ont suscité aucune inquiétude. Omar s'est fait vacciner il y a deux semaines. Malgré un pic de fièvre et de douleur musculaire, il espère avoir bientôt sa seconde injection. Une confiance qui pourrait être fragilisée pour beaucoup, d'après un infirmier. Dans une pharmacie, les premières injections d'AstraZeneca étaient prévues la semaine prochaine, et déjà, le doute gagne certains patients. La suspension de ce vaccin pourrait freiner une campagne de vaccination qui devait, au contraire, s'accélérer.