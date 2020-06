Suspension de la relégation d'Amiens en Ligue 2 : les supporters veulent y croire

Depuis l'annonce de l'arrêt du championnat et la relégation de son équipe, Bernard Joannin, président du club de football Amiens SC, avait crié à l'injustice. Mais ce mercredi, la suspension de cette relégation est un soulagement et une réjouissance, tant pour les fans que pour l'économie de la ville. Comme la décision n'est pas définitive, le combat se poursuit du côté des supporters, notamment via une pétition sur les réseaux sociaux.