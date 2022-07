Suzanne, 21 ans, premier été dans les alpages

Suzanne attend une livraison spéciale. C'est Henri Gueydan qui lui a donné sa chance. Avec Paul, ces deux éleveurs l'ont embauché et lui ont confié leurs troupeaux pour la saison d'estive. Ils lui préparent de l'eau, de la nourriture, du matériel, de quoi tenir jusqu'en septembre. Haute montagne oblige, la livraison se fait par héliportage, comme chaque début d'été pour les refuges et les cabanes de bergers. Henri rajoute une surprise dans la cargaison : deux poules. La surprise fait son effet. Atterrissage en douceur pour ces drôles de nouveaux compagnons. Le premier défi est de réussir à tout ranger dans cette petite cabane de quatorze mètres carrés. L'alpage retrouve son calme, le son des cloches, le bruit du vent. Dix-huit heures, c'est l'heure de sortir les brebis. Suzanne le confie : c'est une grande responsabilité ce troupeau, soigner les blessures et gérer les dangers de ces pentes vertigineuses. Chaque jour à venir sera identique et différent à la fois : la lumière, le brouillard, mais surtout la solitude et une autre échelle du temps dans cette immensité. TF1 | Reportage D. Salmon, S. Humblot