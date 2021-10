Sylvie Vartan fête ses 60 ans de carrière avec un 50e album

Sylvie Vartan fête ses 60 ans de carrière, avec un nouvel album intitulé "Merci pour le regard". Ce dernier renferme des chansons pour conjuguer l'amour. Celles-ci sont écrites par des auteurs parfois nouveaux dans l'univers de Sylvie Vartan, comme Clarika, Clara Luciani ou Joseph d'Anvers. "Il y a toujours l'amour dans tous ses états : l'amour de l'enfance, de la mère, de la nostalgie (...) Et puis il y a l'amour fou", explique la star. Après la mort de Johnny et les épreuves liées à son héritage, Sylvie Vartan voulait un album délicat comme pour tourner une page. "Quand on chante, on est soi-même. Les chansons sont révélatrices. On se met à nu quelque part. On se déshabille. Et franchement, c'est purifiant", confie l'artiste. Produit par Tony Scotti, son mari depuis près de 40 ans, ce disque voulait aussi saluer leur amour. Et c'est dans des théâtres qu'elle donnera ses concerts d'ici quelques jours.