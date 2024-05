Synagogue incendiée : l'émotion d'une ville

Ce samedi matin, à la synagogue de Rouen, une fleur rappelle ce qu'il s'est produit ce vendredi. Camille est tatoueuse juste en face. L'incendie volontaire a eu lieu vendredi tôt le matin, elle n'était pas encore arrivée. Enseignante, Bénédicte a parlé de ce qu'il s'est passé avec ses élèves. La place principale de la ville n'est située qu'à une centaine de mètres de la synagogue. Sous les halls du marché, nous rencontrons Françoise, 87 ans, très affectée. "Tout le monde a le droit de vivre, et tout le monde a le droit d'avoir sa croyance", déclare-t-elle. Le maire a organisé hier un rassemblement de soutien devant l'hôtel de ville. Selon lui, environ 800 personnes se sont déplacées de toute confession. "Quand on s'attaque à la communauté juive, on s'attaque à la communauté nationale", affirme-t-il. L'incendie de la synagogue a aussi été commis à un moment très symbolique pour la communauté juive. À quelques heures du début du Shabbat, un temps de prière et de recueillement qui a lieu chaque semaine. TF1 | Reportage D. Sitbon, P. Bouffard, D. Pires