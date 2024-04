Syndic : comment faire baisser la facture

Dans sa résidence, Pascale est multitâche. Elle s'occupe des comptes, des devis, et même de l'entretien du terrain. Les quatre copropriétaires ont décidé de se passer d'un syndic professionnel. Ils font tout eux-mêmes, à tour de rôle. Ils ont fait des devis, prendre un syndic leur coûterait beaucoup plus cher. Sans compter le jardinier et le ménage. Pour chacun des propriétaires, ce sont plusieurs centaines d'euros économisés. À 40 km, ces habitants gèrent eux aussi leur résidence. Mais pour se faciliter la tâche, ils se font accompagner par une plateforme en ligne. Sur cette application, ils gèrent les comptes de l'immeuble, traitent les factures, et trouvent leurs artisans. Les copropriétaires payaient leur ancien syndic 3000 euros par an. Grâce à cette solution, ils ont fait baisser la facture de 700 euros. Des experts les aident à gérer à distance. La plateforme accompagne désormais 10000 copropriétés, mais attention, cette pratique n'est pas adaptée à toutes les résidences. Pour faire baisser la facture, vous pouvez aussi comparer les différents syndics et faire jouer la concurrence. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot