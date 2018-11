Le syndicat FO Transports fait son entrée aux côtés des gilets jaunes

La branche transports de FO souhaite manifester contre la hausse du prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Mais peu de routiers ont pu répondre à cet appel. De leur côté, sur les points de blocage, certains gilets jaunes craignent que leur cause ne soit récupérée. FO Transports pourrait envisager de durcir le ton et déclencher une grève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.