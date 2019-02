Syrie : des centaines de familles de jihadistes se sont rendus

L'ultime bastion du groupe État islamique se trouve à Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie. Retranchés dans le village de Baghouz, des jihadistes résistent depuis plusieurs jours à l'offensive menée par les forces kurdes et arabes. Leurs familles, quant à elles, fuient les bombardements intenses sur la dernière poste de l'EI, en se rendant dans des camps hautement surveillés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.