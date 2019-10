Syrie : que vont devenir les combattants de Daesh détenus par les Kurdes ?

L'inquiétude reste vive en Syrie en raison des milliers de djihadistes, dont des Français, détenus par les troupes kurdes. Des centaines d'entre eux se sont déjà enfuis et d'autres pourraient être libérés par des complices de Daesh. L'armée syrienne, désormais alliée des Kurdes, se rapproche de ces prisons pour tenter de les contrôler. Ces femmes et ces combattants de Daesh vont-ils être pris en charge par les forces spéciales françaises ou récupérés par le régime de Damas ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.