Syrie : un aéroport militaire visé par huit missiles

L'armée syrienne a mené le samedi 7 avril une attaque à l'arme chimique contre une zone rebelle dans la banlieue de Damas. Le bilan fait état d'une cinquantaine de morts et de plus de 500 personnes souffrant de problèmes respiratoires. Et ce lundi 9 avril, huit missiles ont frappé un aéroport militaire syrien près de Tayfur. Damas a accusé Israël d'en être le responsable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.