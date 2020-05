Système D pour les fleuristes afin de poursuivre leur activité

Le confinement a été catastrophique pour les fleuristes. Pour couvrir ses frais, François, un fleuriste de Rungis, a de nouveau pu vendre ses bouquets depuis quelques jours, mais uniquement à emporter. Dans sa boutique, les clients doivent commander à l'avance leurs fleurs avant de venir les récupérer deux jours plus tard à une heure fixe. Un système contraignant, surtout vis-à-vis des fournisseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.