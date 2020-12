T-shirt à son effigie et partie de foot torse nu : VGE, un Kennedy à la française

Jouer de l'accordéon, s'inviter à dîner chez les Français, faire une partie de foot... Valéry Giscard d'Estaing dénotait complètement de ses deux prédécesseurs. Ce qui préfigure déjà un style de communication qui deviendra un outil essentiel tout au long de sa carrière. Les Français sont donc aux premières loges pour son premier bain estival présidentiel ou pour son premier hiver élyséen. Il tient aussi à conduire lui-même sa voiture quand il rentre dans son fief auvergnat. Une rupture de style qu'il met en avant pour l'emporter sur François Mitterrand lors du débat d'entre-deux-tours en 1974. Résolument moderne, il change la photo officielle du président. Plus d'habits ni de décoration mais un simple costume et une cravate sur fond de drapeau tricolore. La télévision qu'il utilise et maîtrise parfaitement lui permet de faire évoluer la parole présidentielle. Sur sa dernière apparition à la télévision en tant que président en 1981, il confie qu'il a préparé soigneusement cet instant. Valéry Giscard d'Estaing aura presque tout maîtrisé dans sa communication, sauf sa sortie. Et pourtant, c'est l'image de cette chaise vide qu'on revoit partout dans beaucoup d'émissions.