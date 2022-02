Tabac : les saisies des douanes repartent à la hausse

Le jour n'est pas encore levé sur ce péage d'autoroute entre Toulouse et l'Espagne que les douaniers interceptent deux cars de touristes britanniques. Ils fouillent les bagages à la recherche de cigarettes que les voyageurs auraient pu acheter sans les avoir déclarées. Chaque valise est fouillée. Ce lundi, les douaniers ont fait une belle prise. Une trentaine de cartouches de cigarettes transportées par quatre touristes albanais. Tout est saisi et l'amende s'élève à deux fois la valeur de la marchandise. Si les contrebandiers ne payent pas, l'affaire peut aller au tribunal et les cigarettes et le véhicule seront saisies, explique Stéphanie, inspectrice des douanes. C'est à la principauté d'Andores qu'ils vont s'approvisionner, car il n'y a pas de taxe là-bas. Mais en cherchant à faire des économies sur leurs consommations, ceux qui dépassent les limites autorisées peuvent le payer très cher. Notons que dans l'Hexagone, les douaniers ont saisi plus de 400 tonnes de tabacs de contrebande sur tout le territoire national. TF1 | Reportage P. Ninine, R. Roiné, F. Fernandez