Tabac : les ventes continuent de baisser

Depuis un an, Larry fait partie de ceux qui ont décidé de moins fumer. "Pour ma santé, je restreins de plus en plus", explique-t-il. Et il n'est pas le seul. C’est une tendance que l'on constate dans ce bureau de tabac : 30% de chiffre d'affaires en moins par rapport à 2020, car les clients achètent tout simplement moins de cigarettes. Sur l'ensemble du territoire, les livraisons de cigarettes aux buralistes sont passées de 35,8 milliards en 2020 à 33,5 milliards en 2021, soit une baisse de plus de 6%. Pourtant, le prix du paquet de cigarette n'a pas augmenté l'année dernière. Une première depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Alors comment l'expliquer ? Pour ce vendeur, les clients se tournent de plus en plus vers d'autres produits : tabac à chauffer, tabac à chicha, etc. Leur vente ne cesse d'augmenter. Et c'est bien ce qui inquiète les associations de protection contre le tabagisme. Si les Français fument aujourd'hui de moins en moins, beaucoup d'entre eux se sont convertis à la cigarette électronique. Mais le Haut Conseil de la santé publique vient de déconseiller le vapotage comme alternative à la cigarette. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Gatineau