Tabac : net recul des ventes de cigarettes en 2018

D'après le principal fournisseur des bureaux de tabac, les ventes de cigarettes ont diminué d'environ 10% en 2018. Un recul dû à la hausse des prix. Pour acheter un paquet moins cher, certains fumeurs vont jusqu'à traverser la frontière belge. D'autres optent pour la cigarette électronique afin de limiter les dépenses et diminuer le taux de nicotine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.