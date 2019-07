Tabac : un fumeur français sur cinq achète ses cigarettes à l'étranger

Selon une étude, près d'un fumeur français sur cinq achète ses cigarettes à l'étranger. Dans le Nord-Pas-de-Calais, un fumeur sur deux s'approvisionne en Belgique. Ils achètent du tabac à rouler ou des cartouches de cigarettes dans un magasin frontalier belge. En effet, le tabac coûte moins cher dans les pays limitrophes. Le prix d'un paquet de 20 cigarettes est aux alentours de six euros à l'étranger, contre huit euros dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.