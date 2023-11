Tabac : vers la fin des achats frontaliers ?

Les prix ont pignon sur rue, installés les uns à côtés des autres. Les noms des marques ont même été traduits. Aucune ambiguïté dans cette ville allemande à un saut de plus de Strasbourg : le fumeur français est roi. Des quantités de tabac vendues largement supérieur à la consommation normale d’une commune de 40 000 habitants. Exemple concret avec ces seaux à tabac roulés, très demandés. Et parmi les plus vendus aux Français : 200 cigarettes pour seulement 30 euros. Limiter le jeu de saute-frontière pour acheter ses cigarettes, voilà l’idée de députés français. Ils voudraient limiter les quantités de tabac disponibles dans chaque pays en fonction de sa consommation réelle. Objectif : éviter la livraison de milliers de tonnes de tabac supplémentaires vers les pays frontaliers avec l’Hexagone. À Strasbourg, grâce au tram, il est aujourd’hui possible d’acheter ses cigarettes en Allemagne et de faire l’aller-retour en quinze minutes, montre en main. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre