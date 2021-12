Table de Noël : la magie du cristal

Les acteurs sont muets, la concentration intense et la lumière cinématographique. Pourtant, la scène, qui se joue dans ce décor de cristal, est bien réelle. Valéry, maître cristallier, trace sur ses verres les dessins des ciselures à venir. Tandis que sa fille, Marie, réalise de jolis porte-couteaux en forme de bonbons. A 20 ans, son savoir-faire est déjà remarquable. Chauffé et façonné sous la flamme, il faut attendre 40 minutes pour que le cristal refroidisse. Pendant ce temps, Valéry prépare sa meule pour tailler ses verres de couleur à main levée. Il s'agit de verres en cristal doublé : une couche de cristal blanc et une couche de couleur de cobalt bleu. A la taille, la transparence réapparaît. Plus résistant que le verre, le cristal est aussi plus tendre à travailler. Né à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), dans le berceau du cristal et d'un père cristallier, Valéry est désormais installé sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas les chants des cigales qui l'enchantent, mais encore et toujours la symphonie de la matière. Un carillon de Noël avant de dresser sa table de réveillon. TF1 | Reportage C. Magne, D. Blondeau, E. Bliard