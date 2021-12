Table de Noël : les couverts à l'honneur

Ils sont de toutes les fêtes et s'invitent sur toutes les tables. Avant d'être saisis par des convives en appétit, les beaux couverts sont déjà passés par une centaine de mains et ont déjà vécu une longue histoire. Les pièces sophistiquées demandent de la patience et de la concentration pour une grande finesse d'exécution. La naissance des couverts a lieu plus exactement sur une feuille de papier. Depuis leur apparition au XVIIIe siècle, leur conception ne cesse d'évoluer. Alors que les couverts étaient très en vogue, Charles Christofle, un jeune bijoutier parisien, décide en 1830 de se spécialiser dans l'orfèvrerie. Avant-gardiste, il achète un brevet révolutionnaire. Et pour la première fois, il fabrique un couvert non pas en argent massif, mais en métal argenté grâce à l'électrolyse. L'orfèvrerie est depuis une passion française. Les couverts habillés d'argent assument leur élégance et frayent avec les mets les plus raffinés. Par ailleurs, le luxe n'a pas de limite. Des couverts en argent massif incrustés de diamants, la précision d'orfèvre n'a jamais si bien porté son nom. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat