Tables de fêtes : la porcelaine française à l'honneur

Elle est symbole de fête, de raffinement et d'hospitalité. La porcelaine semble née pour recevoir la famille ou les amis autour d'un bon repas. Introduite dans l'Hexagone au XVIIIe siècle, elle s'est forgée une réputation mondiale grâce au gisement de kaolin, découvert près de Limoges. Avant d'acquérir sa blancheur et sa finesse, la porcelaine sera passée entre de nombreuses mains expertes. Une longue histoire relie la porcelaine à la ville. En 1771, les premières pièces estampillées Limoges sortent de la manufacture royale et avec elles des savoir-faire inédits. La rigueur est essentielle. À chaque étape de fabrication, les contrôles sont effectués à la main. Pour les tasses, le contrôle se fait à l'oreille. Une pièce sans défaut n'a pas la même sonorité qu'une pièce fêlée. Une cuisson au four à 1 400 degrés va donner à la porcelaine sa dureté et son aspect translucide. Elle peut alors être décorée d'une feuille de vernis avant d'être confiée au meilleur fileur-décorateur pour les finitions. Un savoir-faire parfaitement acquis que Didier transmet avec enthousiasme. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat