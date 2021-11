Tahiti : l'étonnant vin d'atolls polynésiens

Rangiroa, un anneau de corail posé sur l'océan, au beau milieu du Pacifique Sud. C'est un atoll divisé en plusieurs petits morceaux de terre. Il pousse ici des cocotiers, des fleurs de Tiaré, mais aussi des vignes qui donnent des raisins qui produisent le vin d'atolls. C'est en bateau qu'ils viennent travailler chaque matin. Sébastien et son équipe, composée d'une dizaine de personnes, doivent s'occuper des pieds de vigne tous les jours. La vigne y a trouvé de quoi s'épanouir. C'est un carignan rouge, un cépage qu'on trouve dans le sud de l'Hexagone. Environ six hectares donnent près de 50 tonnes de raisins avec deux vendanges par an. Aujourd'hui, le vin de Polynésie n'est pas consommé qu'ici. Quelques restaurants le proposent en métropole et des spécialistes lui ont même remis une médaille lors d'un grand concours parisien. Le fondateur de ce vignoble, Dominique Auroy, était le seul à croire en cette aventure parce que le corail apporte à son vin un goût unique.