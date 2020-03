Taieb Sahal remporte le prix de la "meilleure baguette de Paris"

La baguette de la boulangerie "Les Saveurs de Pierre Demours" est devenue la star de la capitale en une journée. Elle a été élue "meilleure baguette de Paris" face à plus de 200 concurrentes grâce à son aspect, sa mie, son odeur, sa cuisson et surtout son goût. Derrière les fourneaux, Taieb Sahal, un jeune homme d'à peine 26 ans, qui est très fier de son produit. Son secret : bien travailler la pâte. En gagnant ce concours, il a empoché 4 000 euros et fournira l'Elysée pendant toute l'année 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.