Taïwan : un enjeu vital pour la Chine

Jusqu'aux derniers instants, jusqu'aux derniers bulletins de vote, la Chine aura exercé sa pression sur Taïwan, par des démonstrations de force à terre, dans les airs, en mer. Et ce n'est pas la première élection que Pékin vient perturber sur cette île grande comme la Belgique. Le statut de Taïwan est ambigu. Elle n'est pas officiellement indépendante, mais elle possède son propre gouvernement et la majorité de sa population ne souhaite pas être rattachée à Pékin. La Chine, elle, la considère comme sa 23ème province. Au-delà du symbole, les enjeux sont économiques et stratégiques. Économiques d'abord : entre Taïwan et la Chine, le détroit de Formose. Une voie empruntée par la moitié des cargos naviguant autour du globe. En contrôlant Taïwan, Pékin accentuerait sa maîtrise sur le commerce mondial. L'autre enjeu est stratégique : la Chine veut accéder à l'océan Pacifique, mais ses côtes sont barrées par des îles japonaises au nord, d'autres au Sud, appartenant aux Philippines, deux alliés États-Unis. Avec Taïwan, la Chine s'ouvrirait en grand l'accès au Pacifique. TF1 | Reportage A. Bourgeois, J. Alfonsi