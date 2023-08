Talc : la fascinante montagne blanche

Un coup de pelle, une poussière blanche et le grondement des machines. Au milieu des estives, au cœur des Pyrénées Ariégeoises, la carrière de talc culmine à 1 700 mètres d'altitude. Un paysage grandiose, de vacances... et pourtant, là, tout en bas, des ouvriers sont au travail. Le gisement s'est formé il y a 300 millions d'années, dans une faille. Le talc est apparu grâce au frottement de deux roches et au contact de l'eau. En 1900, au début de son exploitation, l'extraction s'est faite à coups de pioches et de sueurs. Maintenant, les engins sont imposants. Six fois par jour, les touristes peuvent visiter la carrière. Une première découverte en bus, avant de surplomber le gisement à pied. Le talc est séché, broyé, avant d'être stocké. Différentes variétés pour différents usages, la poudre pour bébé ne représente qu'une infime partie de la commercialisation. Cette épopée industrielle dynamise toute une vallée. À Luzenac (Ariège), un musée retrace même son histoire. L'activité de la carrière est saisonnière. En hiver, les accès sont impraticables et le talc se confond avec la neige. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet