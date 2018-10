Le Tango, la sensualité à l'honneur

D'origine argentine, le Tango est un métissage entre la danse des esclaves noirs et la danse de salon des européens. A ses débuts, cette danse latine ne se pratiquait que dans les bordels. En effet, sa particularité réside dans sa sensualité et la communication véhiculée par ses pas. Au milieu du corps à corps et de l'étreinte avec leurs cavaliers respectifs, les adeptes de cette danse latine créent une histoire mystérieuse, une histoire exceptionnelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.