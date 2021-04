Tanguy Penin, un champion de pétanque de l'Aveyron, fait le buzz

C'est l'histoire d'un passionné de pétanque qui connaît le succès. Avec ses gestes millimétrés, Tanguy Penin s'entraîne tous les jours pour atteindre une telle précision. "Il faut tirer 50 000 boules dans l'année. Le cerveau assimile ces moments répétitifs et donc, le geste se fait naturellement", explique-t-il. L'année dernière, son travail a été récompensé. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a enchaîné neuf tirs de suite et sa virtuosité a été vue par cinq millions de personnes. C'est quasiment autant pour cet extrait publié la semaine dernière. Une notoriété inattendue. Ses amis sont impressionnés. "J'espère que ça va durer encore longtemps. Il le mérite et il a travaillé pour ça", lance l'un d'eux. À 21 ans, Tanguy a fait de sa passion son métier. Il est l'influenceur en pétanque freestyle, le premier dans l'Hexagone. Il participe à des événements et est invité à des compétitions internationales. Son principal objectif est de dépoussiérer l'image de sa discipline. Il veut également attirer de nouveaux adeptes.