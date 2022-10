Tapis vert sur les cours d'eau

La couleur de l'eau semble intriguer un héron. Pour chasser, il doit percer le tapis vert qui recouvre la surface, un spectacle insolite. Depuis plusieurs semaines, la lentille d'eau verte, une plante aquatique, s'est répandue dans les canaux et cours d'eau du Nord. Cette épaisse couche verte est la conséquence d'un été chaud, sec et lumineux. Elle n'est pas dangereuse pour l'homme, mais empêche les rayons du soleil d'atteindre les plantes aquatiques profondes et provoque un déséquilibre de l'environnement. Avec une telle densité, Tarik Hatem, nettoyeur pour l'association Canal-Berges, a du mal à nettoyer les détritus du plan d'eau. "En fait, on ne voit pas ce qu'on doit ramasser, car les détritus sont en dessous de la couche verte. Et avec la barque, on a du mal à avancer", affirme-t-il. Heureusement pour lui, le canal devrait retrouver sa couleur originelle. Avec la baisse de la luminosité ces prochains jours, le phénomène devrait prendre fin. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette