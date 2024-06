Tarbes, l'incroyable parking des avions

Pour accueillir un géant comme l'A380, il faut au moins 10 000 mètres carrés, la taille d'un terrain de football. Mais sur place, on ne stocke pas qu'un seul avion, ni même deux, ou bien dix. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), on peut en loger jusqu'à 100. Ce site accueille les avions quand ils ne volent pas. En ce moment, 55 mastodontes de technologie qu'il faut préserver, le temps de leur remettre en service. Les interventions de maintenance sont quotidiennes, notamment sur ces moteurs de plus de trois tonnes qu'il faut inspecter dans les moindres recoins. Les protocoles de sécurité sont très stricts et spécifiques à chaque avion. Celui-ci a dépassé son quota de vol, il faut donc remplacer tout le train d'atterrissage. Une opération lourde qui doit durer cinq semaines. La durée de vie moyenne d'un avion est de 25 ans, alors quand il ne répond plus aux exigences de sécurité, il est entièrement désossé. La carcasse en aluminium sera revalorisée en fonderie, les hublots en textile. Depuis 2007, l'entreprise a recyclé plus de 300 avions. F1 | Reportage T. Copleux, J.V. Fournis