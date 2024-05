Tarif de l'électricité : du changement dans l'heure !

Lancer ses appareils la nuit pendant les heures creuses pour diminuer sa facture d'électricité, une habitude bien ancrée chez de nombreux Français. C'est le cas de Béatrice, elle programme son lave-vaisselle. Mais cela pourrait changer. Actuellement, une majorité des consommateurs bénéficie des heures creuses entre 20 heures et 8 heures, et une partie également entre 12 heures et 17 heures. Mais à l'avenir, au printemps et pendant l’été, elles pourraient être concentrées en pleine journée, entre 11 heures et 17 heures. Il faudrait donc s’adapter. Un changement pour prendre en compte la production d'énergie solaire qui est en augmentation. C’est une électricité produite par des panneaux en pleine journée. C'est donc à ce moment qu'il faut la consommer. La mise en place de cette nouvelle grille tarifaire demande de gros changements et ne devrait donc pas intervenir dans l'immédiat. Cette réforme des heures creuses utilisée par 15 millions de Français devrait en théorie faire légèrement baisser les factures. TF1 | Reportage S. Cardon, O. Levesque, J.F. Drouillet