Tarif des péages : une hausse moyenne de 4,75%

Après l'augmentation du prix du carburant, voici celle des tarifs d'autoroute. C'est la hausse de trop pour les automobilistes. "De toute façon, tout augmente. Donc, à un moment donné, il va falloir que tout s'arrête parce que sinon on ne va plus pouvoir suivre", explique une usagère. "Je pense que c'est encore une fois exagéré tout en sachant que c'est aujourd'hui une société privée", rapporte un autre usager. Les trois concessionnaires se sont mis d'accord. A partir du 1er février 2023, leurs tarifs vont augmenter de 4,75% en moyenne sur tous les axes autoroutiers. Ils justifient ces augmentations par l'explosion des coups énergétiques et des travaux sur leurs réseaux. Des mesures d'accompagnement sont prévues pour les gros rouleurs. À partir de dix allers-retours par mois, ils bénéficieront d'une réduction de 40% directement sur leur facture. D'autres mesures sont envisagées comme une ristourne automatique de 5% pendant un an, mais pour les seuls propriétaires de véhicules 100% électriques. TF1 | Reportage C. Auberger, E. Spertino, T. Marquez