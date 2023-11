Tarifs de l'électricité : la fin des fortes hausses ?

Premier engagement, il concerne l'année 2024. L’État garantit que le tarif de l'électricité n'augmentera pas de plus de 10% pour les particuliers. Concrètement, une famille de quatre personnes occupant une maison de 100 mètres carrés paye aujourd'hui en moyenne 3 807 euros d'électricité par an. Avec une hausse plafonnée à 10%, elle passera à un maximum de 4 187 euros par an. Mais c'est surtout à partir de 2026 que le système évolue, avec pour objectif, limiter les fortes variations de prix. Le gouvernement et EDF se sont entendus sur un prix moyen de 70 euros le mégawattheure. Un tarif conçu comme une protection de long terme pour le consommateur. Il se traduira par une hausse maîtrisée de la facture d'électricité. Autre grande nouveauté pour 2026, les entreprises de moins de dix salariés, dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux millions d'euros par an, auront accès elles aussi à ce tarif régulé. Un compromis entre l’État et l'entreprise publique qui permet à EDF de continuer à investir et à développer son parc nucléaire. TF1 | Reportage M.S. Croccel, D. Sitbon