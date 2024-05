Tarifs des mutuelles : puis-je résilier après une hausse ? Le 13H à vos côtés

Les tarifs des mutuelles n'arrêtent pas d'augmenter, on se demande donc si on paye vraiment pour ce dont on a besoin. Est-ce si facile de résilier ? En principe, oui, plus particulièrement depuis le 1er décembre 2020. Selon cette nouvelle loi, il est possible de résilier sa mutuelle sans motif et sans frais. Mais attention, tout cela n'est valable qu'après la première année de souscription. Il faut le faire par une lettre recommandée. Encore plus pratique, vous pouvez même demander à votre nouvelle mutuelle de s'occuper de tout. Autre nouveauté depuis le 1er juin dernier pour les contrats qui ont été faits en ligne, il y a la résiliation en trois clics. Cependant, quand on est salarié, cette mutuelle est souscrite par votre entreprise, donc l'adhésion est obligatoire. De ce fait, vous ne pouvez pas la résilier. Seul l'employeur a cette faculté. Alors, pour bien choisir sa mutuelle : il faut évaluer ses besoins, étudier les garanties, et utiliser les comparateurs en ligne. T. Coiffier