La tarte aux pralines, le dessert lyonnais par excellence

Reconnaissable à sa couleur rouge flamboyant, la tarte aux pralines est une pâtisserie qui ne se présente plus à Lyon. Sa pâte sucrée et le croquant des pralines lui donne ce goût unique si cher aux Lyonnais. Pour en connaître la véritable recette, il faut faire appel aux "Gastronomes de Lyon". Cette association de jeunes retraitées se bat pour préserver un savoir-faire culinaire et pour partager l'histoire de cette gourmandise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.