Tarte flambée : le tapas de l’Est

Elles se mangent à toute heure, mais toujours avec les doigts. L’été, les tartes flambées sont sur toutes les terrasses alsaciennes. On les partage autour d’un verre, entre amis ou en famille. À Strasbourg (Bas-Rhin), la tarte flambée se décline aujourd’hui de mille façons. Persillade, fromage de chèvre ou viande séchée, autour de dix euros la tarte, on en commande plusieurs pour les goûter toutes. À l’origine pourtant, c’était une recette unique à base de crème, de lards et d’oignons. Dans la commune de Forstheim (Bas-Rhin), la Flammekueche est une institution centenaire. Pour la fête du village, 1 200 tartes, entièrement faites maison sont englouties en un week-end. Tout le secret d’une tarte flambée réussie réside dans sa cuisson au feu de bois. Il faut deux minutes à la faire uniformément dorer à la flamme, pour lui donner sa texture à la fois moelleuse et croustillante. C’est un plat paysan qui réunit toutes les générations pour de longues et belles soirées d’été. TF1 | Reportage T. Copleux, J. Pasquier