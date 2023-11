Taureaux : quand ils arrivent en ville

C'est un lâcher de taureaux en pleine ville encadré par les gardians. L'exercice est périlleux, pas question qu'une bête s'échappe. Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est une tradition qui attire encore de nombreux spectateurs fidèles et des touristes curieux et amusés. Même si le spectacle est furtif, l'arrivée des taureaux dans l'arène ou abrivado en Camargue, rythme toute l'année la vie de la Camargue. Jean-Elie Agnel est manadier. Il organise ses abrivades depuis plus de dix ans. À chaque fois, c'est comme une cérémonie bien rodée qui démarre tôt le matin. Avant d'emmener les taureaux en ville, il apprend à sa fille de neuf ans à sélectionner les bonnes bêtes dans le champ, accompagné des gardians. Cette race camarguaise est élevée en semi-liberté. On ne peut l'approcher qu'à cheval. Ce sont les chevaux et les taureaux qui commandent. Il faut une dizaine de cavaliers pour encadrer l'abrivado. Parmi eux, il y a Benjamin. Cet éleveur de taureaux se transforme en gardian sur son temps libre pour maintenir cette tradition qui lui est chère. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Vaireaux, M. Jit