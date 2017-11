Le taux d'absentéisme au travail a encore augmenté entre 2010 et 2016

Dans le secteur privé comme dans le public, les arrêts maladie sont en hausse. D'après une étude de l'assureur Malakoff-Médéric, un salarié sur trois a été absent au moins une fois dans l'année en 2016. Soit deux points de plus par rapport à 2010. Et ce phénomène a un prix : sept milliards d'euros selon les estimations de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Heureusement, il existe encore quelques 19% de salariés qui ont renoncé à un arrêt maladie préscrit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.