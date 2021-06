Taux d'incidence "sous surveillance" : l'épidémie repart-elle dans les Pyrénées- Atlantiques ?

Ces derniers jours, les files d'attente s'allongent devant les centres de dépistage du Pays basque. En deux semaines, le nombre de tests positifs au coronavirus a doublé dans le laboratoire de la ville d'Anglet. "Malgré tout ce qui se passe ailleurs, on voit qu'ici on a une nette progression du taux de positifs", explique Lydie Libier, biologiste. Le taux d'incidence a augmenté de 35% en une semaine dans les Pyrénées-Atlantiques. Le docteur Jean-Miguel Dravasa voit les cas se multiplier depuis la mi-mai. "Après le week-end de l'Ascension, on a incriminé les réunions familiales et les fêtes d'anniversaire éventuelles. On a vu réapparaître un nombre de cas tout à fait substantiel", raconte le médecin. Néanmoins, pas de panique pour autant, cinq personnes sont en réanimation dans le département et les cas graves sont de plus en plus rares. Cette augmentation des cas serait due à la faible immunité des moins de 50 ans dans le département, mais aussi à un possible relâchement.