La taxe d'habitation 2018 augmente pour plus de 6 000 communes

A Bois-Grenier, dans le Pas-de-Calais, la part communale d'un retraité fait flamber le montant de sa taxe d'habitation. De même pour les habitants de Dourges, une des 6 000 communes qui subissent la hausse de la taxe d'habitation. Celle-ci y atteint les 19%. Si les Dourgeois n'arrivent pas à expliquer cette hausse, la mairie quant à elle, la justifie par une contribution inévitable pour le maintien du service public de proximité. Et par la même occasion, elle a souligné que la taxe de Dourges n'a pas augmenté depuis plusieurs années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.