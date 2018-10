La taxe d'habitation a augmenté de 30% à Grand-Charmont

Si le gouvernement a baissé comme promis la taxe d'habitation de 30%, près de 6000 communes ont décidé de l'augmenter pour faire face aux difficultés budgétaires. C'est le cas à Grand-Charmont où la hausse est de 30%. Des retraités comme Danielle et Christian ne s'attendaient pas à une telle augmentation et se sentent lésés de ne pas profiter de l'exonération. D'autres pensent que c'est un abus de la part de la municipalité de Grand-Charmont. Cette dernière, quant à elle, assume son choix pour financer ses investissements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.