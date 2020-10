Taxe d'habitation : dernier délai le 16 novembre pour s'en acquitter

Avec la révision de Bercy du barème de revenu fiscal de référence d'un foyer, 80% des Français ne paient plus la taxe d'habitation. Certains seront même remboursés par le Fisc. Une somme que les contribuables préfèrent, pour le moment, mettre de côté étant donné les incertitudes causées par la crise sanitaire. D'ici 2023, cet impôt local disparaîtra définitivement. En attendant, il faudra la régulariser, cette année, au plus tard le 16 novembre par courrier et le 21 par Internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.