Date limite pour le paiement de la taxe d'habitation : les centres des impôts pris d'assaut

Les contribuables redevables de la taxe d'habitation et qui ne sont pas mensualisés ou ne règlent pas en ligne ont jusqu'à ce vendredi 15 novembre, 23h59, pour la payer. Ils peuvent le faire soit par chèque, TIP ou virement. Ils peuvent aussi se rendre directement dans le centre des impôts dont ils dépendent. C'est ce qu'on fait de nombreux habitants de Quimper, dans le Finistère, dans la matinée. Résultat : de longues files d'attente avant de pouvoir accéder au guichet.