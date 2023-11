Taxe d'habitation, le bug de trop !

Avez-vous reçu votre avis de taxe d'habitation 2023 ? Vous n'avez pas hésité à dire "non". Vous avez raison, depuis cette année, la taxe d'habitation n'existe plus pour les résidences principales. Pourtant, certains Français ont bien reçu l'impôt par erreur. Il y a même des enfants qui ont reçu l'avis. La direction des Finances publiques reconnaît des milliers d'erreurs. Elle s'en est excusée sur les réseaux sociaux. A qui la faute ? C'est la plateforme "Gérer mes biens immobiliers" qui serait en cause. Vous deviez renseigner vos biens sur ce formulaire en ligne cet été, mais face aux difficultés des contribuables, la date limite de déclaration avait déjà été reportée plusieurs fois. Même les salariés des Finances publiques admettent avoir du mal à suivre. Pour eux, la plateforme est trop complexe. Si vous n'avez qu'une résidence principale, vous avez donc compris, vous ne la payer pas. La correction sera même automatique selon le ministère. Mais il y a encore quatre millions de foyers qui devront s'acquitter de la taxe d'habitation sur leur résidence secondaire. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau, M. Briens