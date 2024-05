Taxe foncière : ces communes parviennent à la baisser

Votre fiche d'impôts cache parfois de bonnes surprises. La taxe foncière de cette commune de Tonneins (Lot-et-Garonne) a diminué de 2%. Et c'est déjà la deuxième année consécutive. Pourtant, la tendance est plutôt à l'augmentation des impôts locaux, plus 14% à Metz, plus 25% à Grenoble l'année dernière. En cause, l'inflation et la suppression de taxe d'habitation. "C'est une décision du pouvoir d'achat. Les gens dépenseront un peu moins au niveau de nos taxes foncières", explique le maire. Pour équilibrer le budget, la mairie de Tonneins doit réaliser de sacrées économies. En ce moment, chaque lampadaire est remplacé par des Leds. L'éclairage est également coupé toutes les nuits à partir de 22 heures. Le maire espère gagner 150 000 euros à la fin de l'année. Même chose du côté de ses salariés. En dix ans, la commune s'est séparée d'une vingtaine d'agents. Aujourd'hui, ils sont tous polyvalents. Baisser ses impôts, une mesure difficile à adopter pour les mairies. La taxe foncière peut représenter jusqu'à la moitié de leurs recettes. TF1 | Reportage T. Vartanian, E. Boishult