Taxe foncière : Chartres, l’une des métropoles où elle augmente le plus

Lorsqu'il a reçu son avis de taxe foncière, Martial a tout de suite vu la différence. "Pour cette année 2021 j'ai payé 2 368 euros, et l'année dernière j'ai payé 2 097 euros, soit 271 euros de différence", explique-t-il. Propriétaire d'un appartement de 100 mètres carrés et deux garages, il a vu sa taxe foncière augmenter de 13% en un an. "Je trouve que c'est exagéré. Évidemment, on ne paye plus de taxe d'habitation, mais ce qu'on nous donne d'une main, on nous le reprend d'une autre main", lance-t-il. Cette hausse est en grande partie due à une nouvelle taxe, celle d'intercommunalité. Payée par les habitants des 66 communes de Chartres, elle finance des infrastructures comme ce rond-point dans le village de Morancez. Mais dans la métropole, beaucoup ne se sentent pas concernés par cette installation, et ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer. A l'origine du vote de cette taxe, le maire de Chartres, également président de la métropole. L'élu assume sa décision et en appelle même à la solidarité entre les villes et les villages. En parallèle, il rappelle que cette taxe finance aussi des infrastructures dans Chartres.