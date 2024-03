Taxe foncière : pourquoi elle augmente encore

Sceaux est une commune des Hauts-de-Seine de 19.000 habitants. Comme beaucoup de villes de France, elle va voter à la fin du mois une augmentation de sa taxe foncière. Ici, ce sera plus 6%. Pourtant, la mairie de Sceaux n'avait pas voté d'augmentation depuis trois ans. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus, tout augmente, la ville doit aussi financer de nouvelles activités. La taxe foncière est calculée une première fois au niveau national en fonction de l'indice des prix. Ce qui donne une première augmentation de 3,9% pour tout le monde. Ensuite, chaque commune, en fonction de ses besoins, vote une augmentation supplémentaire. Ou pas. À Bischwiller (Bas-Rhin), la commune n'a pas augmenté sa taxe foncière depuis 2014. Pour y parvenir, la mairie gère de façon stricte et essaie d'anticiper le plus possible. Depuis dix ans en France, le montant de cette taxe pour les propriétaires a augmenté, en moyenne, de plus de 26%. TF1 | Reportage C. Chapel, P. Vogel, T. Maazouzi