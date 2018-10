La taxe foncière préoccupe de nombreux Français

Contrairement à la taxe d'habitation qui devrait disparaître d'ici quatre ans, la taxe foncière est bel et bien maintenue. Cet impôt coûte très cher et préoccupe chaque année 35 millions de Français. Dans le Nord, même si la part du département a baissé en 2018, la hausse de la taxe foncière est constante. Certains contribuables doivent débourser 1 800 euros, contre 1 000 euros pour d'autres. Ces derniers disposent encore de dix jours pour son paiement, avant de passer à celui de la taxe d'habitation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.