Taxe foncière : près de 10% de hausse à Annecy

Myriame, 71 ans, vient de faire son calcul. Elle a payé 616 euros de taxe foncière cette année et elle va payer 703 euros la prochaine fois, soit 87 euros de plus. C'est notamment la conséquence de la hausse de la taxe à Annecy (Haute-Savoie). Cette retraitée trouve cela injuste. Pour la première fois en 20 ans, la mairie d'Annecy augmente ses impôts locaux, plus 8,6% cette année. Pour ces habitants, cette hausse est trop brutale alors que tout augmente selon eux : "je trouve que ce n'est pas tout à fait normal, mais dans une ville comme Annecy qui est une ville assez touristique, je pense qu'il y a d'autres revenus que la taxe foncière". Cette augmentation rapportera trois millions d'euros supplémentaires chaque année. Le maire concède que le calendrier n'est pas habituel, mais dit ne pas avoir le choix pour financer, par exemple, une nouvelle piscine, une nouvelle mairie et plusieurs autres équipements. En 2017, la ville d'Annecy a fusionné avec cinq autres communes, passant de 50 000 à 130 000 habitants. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand