Taxe foncière : très chère année 2023

La mauvaise nouvelle tient en un chiffre. La taxe foncière de Mireille, retraitée, sera 80 euros plus chers cette année pour son appartement de 100 mètres carrés. Une hausse de 9% décidée par la ville de Lyon. Nous sommes allés ce mardi matin tendre le micro aux habitants. Cette augmentation, certains propriétaires la découvrent : "C'est génial, on adore". "C'est un beau cadeau du nouvel An" ; "Déjà, la vie augmente dans tous les domaines, et en plus ça, c'est énorme". Pour la municipalité, pas le choix. Il faut faire face à la flambée du budget de l'électricité, plus de 220%, et la baisse des dotations d’État. "L'autre choix ça aurait été d'augmenter les tarifs des services publics du quotidien pour les habitants", explique la première adjointe au maire en charge des Finances. Leurs arguments ne convainquent pas tout le monde. Lyon n'est pas la seule ville où les chiffres donnent le tournis. Taxe foncière 2023 plus de 16% à Marseille (Bouches-du-Rhône), plus de 20% à Grenoble (Isère) et plus de 52% à Paris. TF1 | Reportage G. Charnay, A. Cerrone