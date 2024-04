"Taxe lapin" à cinq euros : les médecins l'appliqueront-ils ?

Dans la salle d'attente de ce médecin de Lille (Nord), c'est le sujet de conversations. La plupart des patients trouvent que la taxe lapin est une bonne idée. "Il n’y a pas de raison de laisser faire. Il y a de plus en plus de gens qui manquent de civilité et qui s’en fichent", explique l'un d'entre eux. Se pose alors une autre question qui concerne directement les médecins. Ce sont eux qui vont devoir dénoncer les patients indélicats pour les taxer. Les feront-ils ? Chez ce médecin, le problème est déontologique. "Le code de déontologie médicale, c’est une relation particulière entre un médecin et un patient. Et ce n’est pas une relation commerciale. Donc voilà, mettre de l’argent sur la table pour ce genre de problème, pour moi, ce n’est pas une bonne solution", explique le Dr Guillaume Braconnier, médecin généraliste. On ne sait pas encore comment techniquement la taxe sera prélevée. De leur côté, les médecins préconisent plus de pédagogie pour demander aux patients de prévenir en cas de désistement.